Куба планує офіційно визнати приватну власність

Нова Конституція визнає центральне планування і державне підприємництво ключовими для економіки країни

Комуністичний уряд Куби планує вперше офіційно визнати приватну власність. З відповідною заявою виступив уряд Куби, передає BBC.

Як повідомляється, деталі були оприлюднені 14 липня в пакеті реформ, які повинна розглянути Національна асамблея в цьому місяці і пізніше може винести їх на загальнодержавний референдум.

Зазначимо, сучасна Конституція Куби визнає тільки державну, кооперативну, фермерську, особисту і спільну власність.

Нагадаємо, у квітні Національна асамблея Куби вибрала головою державної ради Мігеля Діаса-Канеля, який до цього був першим заступником голови ради.

Діас-Кориця був єдиним кандидатом на посаду голови державної ради. Таємне голосування по його кандидатурі пройшло 18 квітня, за нього проголосували 603 з 605 депутатів.

Раніше Рауль Кастро неодноразово говорив, що не буде балотуватися на новий строк голови Держради. Найбільш вірогідним наступником Рауля Кастро називали саме Діаса-Канеля.

Рауль Кастро керував Кубою з лютого 2008 року. Він успадкував цю посаду після свого старшого брата Фіделя. Протягом 30 років (з 1976 року) Рауль Кастро був першим віце-президентом і фактичним наступником брата.