Парламент Кубы одобрил изменения избирательного законодательства

Иллюстративное фото (Pixabау)

Впервые с 1976 года вводится пост премьер-министра

Национальная ассамблея народной власти Кубы в субботу, 13 июля одобрила нововведения в избирательное законодательство республики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Среди прочего, на острове впервые с 1976 года вводится должность премьер-министра. Кроме того, после следующих выборов численность Национальной ассамблеи народной власти сократится с 605 до 474 депутатов, которые смогут занимать свои посты не более двух пятилетних сроков.

Отмечается, что в феврале 2019 года на специальном референдуме 86 процентов кубинцев выступили за обновление конституции страны. Новая конституция вступила в силу в апреле. Она предполагает частичное признание частной собственности и учреждение должности премьер-министра.

При этом роль Коммунистической партии в новой редакции Основного закона не изменилась - она остается единственной законной политической силой в республике. Кроме того новая конституция признает значимость малого и среднего бизнеса, иностранных инвестиций и конкуренции для кубинской экономики.

Намомним, в феврале 2018 года депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы одобрили проект новой конституции.

РБК-Украина писало, что согласно изменениям, президент Кубы сможет занимать свой пост не более десяти лет.