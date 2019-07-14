Парламент Куби схвалив зміни виборчого законодавства

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Вперше з 1976 року вводиться пост прем'єр-міністра

Національна асамблея народної влади Куби в суботу, 13 июля схвалила нововведення у виборче законодавство республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Серед іншого, на острові вперше з 1976 року вводиться посада прем'єр-міністра. Крім того, після наступних виборів чисельність Національної асамблеї народної влади скоротиться з 605 до 474 депутатів, які зможуть займати свої посади не більше двох п'ятирічних термінів.

Відзначається, що в лютому 2019 року на спеціальному референдумі 86 відсотків кубинців виступили за оновлення конституції країни. Нова конституція набрала чинності в квітні. Вона передбачає часткове визнання приватної власності і впровадження посади прем'єр-міністра.

При цьому роль Комуністичної партії в новій редакції Основного закону не змінилася - вона залишається єдиною законною політичною силою в республіці. Крім того нова конституція визнає значимість малого і середнього бізнесу, іноземних інвестицій і конкуренції для кубинської економіки.

Намомнім, в лютому 2018 року депутати Національної асамблеї народної влади Куби схвалили проект нової конституції.

РБК-Україна писало, що згідно зі змінами, президент Куби зможе займати свій пост не більше десяти років.