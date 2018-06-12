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Интервью

Парламент Канады поддерживает Украину на пути имплементации реформ, - Геращенко

НовостиПолитика    12.06.2018 - 17:17
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украинские нардепы призвали Канаду усилить санкционное давление против России

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что парламент Канады поддерживает Украину на пути имплементации реформ. Об этом сообщает информационное управление ВР.

"Парламент Канады единогласно поддерживает Украину на пути имплементации реформ и борьбы за восстановление территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - говорится в сообщении.

Так, 11 июня 2018 года парламентская делегация группы дружбы между Украиной и Канадой во главе с Геращенко провела ряд встреч в Оттаве. Представители украинской делегации посетили парламент Канады и обсудили актуальные вопросы сотрудничества с вице-спикером Палаты общин Брюсом Стэнтоном, членами группы дружбы Канада-Украина, которая является второй по величине в Палате общин после группы дружбы Канада-США, с членами комитета национальной обороны Палаты общин Канады, депутатами от правящей Либеральной партии и членами правительства Канады. Народные депутаты Украины также обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Сейджжаном.

"Во время встреч обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере безопасности для обороны, в частности относительно помощи Украине в вопросе разминирования, предоставления вооружения, сотрудничества в медицинской и психологической реабилитации военнослужащих ВСУ, продолжения тренировочной миссии UNIFIER в Украине. В рамках этой операции канадские военные инструкторы проводят занятия с украинскими военнослужащими и консультируют по реформированию ВСУ", - отмечается в сообщении.

Учитывая агрессивную внешнюю политику РФ, парламентарии Украины призвали усилить санкционное давление против России.

"В ходе встреч парламентарии Украины и Канады скоординировали позиции в рамках работы в международных организациях и парламентских ассамблеях, в частности НАТО и ОБСЕ. Представители украинской делегации выразили надежду на продуктивную работу во время саммита Украина-НАТО, который должен состояться летом", - указано в сообщении.

Кроме того, депутаты подняли вопрос либерализации визового режима между Канадой и Украиной, увеличения программ стажировки для украинских интернов в парламенте Канады.

"Для активизации межпарламентского диалога председатели групп дружбы между Украиной и Канадой и Канадой и Украиной Иван Крулько и Борис Вжесневский подписали Меморандум о сотрудничестве", - сообщили в ВР.

Напомним, депутаты Рады вместе с канадскими парламентариями и членами правительства 11 июня провели акцию в поддержку политических заключенных Кремля.

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Теги публикации: Ирина Геращенко, Парламент, Канада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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