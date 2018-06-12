Парламент Канади підтримує Україну на шляху імплементації реформ, - Геращенко

Українські нардепи закликали Канаду посилити санкційний тиск проти Росії

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що парламент Канади підтримує Україну на шляху імплементації реформ. Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

"Парламент Канади одноголосно підтримує Україну на шляху імплементації реформ та боротьби за відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави", - сказано у повідомленні.

Так, 11 червня 2018 року парламентська делегація групи дружби між Україною та Канадою на чолі із Геращенко провела ряд зустрічей в Оттаві. Представники української делегації відвідали парламент Канади та обговорили актуальні питання співпраці з віце-спікером Палати громад Брюсом Стентоном, членами групи дружби Канада-Україна, яка є другою за величиною у Палаті громад після групи дружби Канада-США, з членами комітету національної оборони Палати громад Канади, депутатами від правлячої Ліберальної партії та членами уряду Канади. Народні депутати України також обмінялись думками щодо актуальних питань співпраці із міністром національної оборони Канади Харджитом Сінгхом Сейджжаном.

"Під час зустрічей було обговорено питання торговельно-економічного співробітництва, співпраці у сфері безпеки на оборони, зокрема щодо допомоги Україні у питанні розмінування, надання озброєння, співпраці щодо медичної та психологічної реабілітації військовослужбовців ЗСУ, продовження тренувальної місії UNIFIER в Україні. У рамках цієї операції канадські військові інструктори проводять заняття з українськими військовослужбовцями та консультують стосовно реформування ЗСУ", - зазначається у повідомленні.

З огляду на агресивну зовнішню політику РФ парламентарі України закликали посилити санкційний тиск проти Росії.

"У ході зустрічей парламентарі України та Канади скоординували позиції у рамках роботи в міжнародних організаціях та парламентських асамблеях, зокрема НАТО та ОБСЄ. Представники української делегації висловили сподівання на продуктивну роботу під час саміту Україна-НАТО, який має відбутися влітку", - вказано у повідомленні.

Крім того, депутатами порушувалось питання лібералізації візового режиму між Канадою та Україною, збільшення програм стажування для українських інтернів у парламенті Канади.

"Задля активізації міжпарламентського діалогу голови груп дружби між Україною та Канадою і Канадою та Україною Іван Крулько та Борис Вжесневський підписали Меморандум про співпрацю", - повідомили у ВР.

Нагадаємо, депутати Ради разом з канадськими парламентарями та членами уряду 11 червня провели акцію на підтримку політичних в'язнів Кремля.