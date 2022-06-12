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Парламент Канады эвакуировали из-за "подозрительного инцидента"

Фото: Парламент Канады эвакуировали из-за "подозрительного инцидента" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Полиция Канады эвакуировала персонал зданий национального парламента из-за "подозрительного инцидента". Спецслужбы оцепили прилегающие улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Характер возможной угрозы при этом правоохранители не уточнили.

Позднее в полиции сообщили о завершении расследования подозрительного инцидента, добавляя, что угрозы общественной безопасности не обнаружено.

Оцепленные районы были вновь открыты для граждан.

Напомним, во время протестов дальнобойщиков в январе премьера Канады Джастина Трюдо и его семью по соображениям безопасности перевезли из их дома в другое место в Оттаве.

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