Парламент Канади евакуювали через "підозрілий інцидент"

Характер можливої загрози при цьому правоохоронці не уточнили.

Пізніше в поліції повідомили про завершення розслідування підозрілого інциденту, додаючи, що загрози громадській безпеці не виявлено.

Оточені райони були знову відкриті для громадян.

Нагадаємо, під час протестів далекобійників у січні прем'єра Канади Джастіна Трюдо і його сім'ю з міркувань безпеки перевезли з їхнього будинку в інше місце в Оттаві.

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