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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и утвердил дату выборов

Фото: новые парламентские выборы в Израиле пройдут 1 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израильский парламент (Кнессет) в четверг, 30 июня, проголосовал за самороспуск. Следующие парламентские выборы состоятся 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Отмечается, что голосование должно было состоятся еще вчера, но коалиция и оппозиция не могли согласовать дату выборов.

Оппозиционные парламентарии требовали провести выборы 25 октября, но окончательной датой все же стало 1 ноября. Партийные списки должны быть сданы до 15 сентября.

Стоит отметить, что это будут уже пятые парламентские выборы в Израиле за неполных четыре года. Причиной этого называют развал коалиции главы правительства Нафтали Беннета и альтернативного премьера Яира Лапида.

Напомним, что вчера премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что уходит из политики и не будет баллотироваться на новых парламентских выборах.

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ИзраильПарламентские выборы