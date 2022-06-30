RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск і затвердив дату виборів

Фото: нові парламентські вибори в Ізраїлі пройдуть 1 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїльський парламент (Кнесет) у четвер, 30 червня, проголосував за саморозпуск. Наступні парламентські вибори відбудуться 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Зазначається, що голосування мало відбутися ще вчора, але коаліція і опозиція не могли узгодити дату виборів.

Опозиційні парламентарії вимагали провести вибори 25 жовтня, але остаточною датою все ж стало 1 листопада. Партійні списки мають бути здані до 15 вересня.

Варто відзначити, що це будуть вже п'яті парламентські вибори в Ізраїлі за неповних чотири роки. Причиною цього називають розвал коаліції глави уряду Нафталі Беннета і альтернативного прем'єра Яіра Лапіда.

Нагадаємо, що вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що йде з політики і не балотуватиметься на нових парламентських виборах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльПарламентські вибори