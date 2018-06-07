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Парламент обрав Василенка аудитором НАБУ від Ради

НовиниПолітика    07.06.2018 - 13:51
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За рішення проголосували 289 нардепів

Верховна рада України обрала українського правознавця-міжнародника Володимира Василенка аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) від парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 289 нардепів.

Відзначимо, що комітет парламенту з питань запобігання корупції рекомендував двох кандидатів на посаду аудитора НАБУ від ВР. Так, були рекомендовані на посаду аудитора кандидатури правозахисника, партнера компанії Baker & McKenzie Томаса Файєрстоуна і українського правознавця-міжнародника Володимира Василенка.

"Зараз шляхом рейтингового голосування проголосуємо по кожному кандидату окремо. Кандидатура, яка набере найбільше голосів, буде ставитися на підтвердження Верховної ради України", - пояснив голова парламенту Андрій Парубій та провів рейтингове голосування.

Під час голосування кандидатуру Василенка підтримали 276 нардепів, а Файєрстоуна - 208. Після цього Парубій поставив кандидатуру Василенка на підтвердження, за його призначення проголосували 289 парламентарів.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: НАБУ, аудит, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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