Парламент обрав Василенка аудитором НАБУ від Ради

За рішення проголосували 289 нардепів

Верховна рада України обрала українського правознавця-міжнародника Володимира Василенка аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) від парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 289 нардепів.

Відзначимо, що комітет парламенту з питань запобігання корупції рекомендував двох кандидатів на посаду аудитора НАБУ від ВР. Так, були рекомендовані на посаду аудитора кандидатури правозахисника, партнера компанії Baker & McKenzie Томаса Файєрстоуна і українського правознавця-міжнародника Володимира Василенка.

"Зараз шляхом рейтингового голосування проголосуємо по кожному кандидату окремо. Кандидатура, яка набере найбільше голосів, буде ставитися на підтвердження Верховної ради України", - пояснив голова парламенту Андрій Парубій та провів рейтингове голосування.

Під час голосування кандидатуру Василенка підтримали 276 нардепів, а Файєрстоуна - 208. Після цього Парубій поставив кандидатуру Василенка на підтвердження, за його призначення проголосували 289 парламентарів.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду.