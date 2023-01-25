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Парламент Італії схвалив постачання озброєнь Україні до кінця 2023 року

Фото: парламент Італії схвалив постачання озброєнь Україні до кінця 2023 року (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Нижня палата італійського парламенту (Палата депутатів) підтримала ухвалений раніше урядом декрет про постачання озброєнь Україні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai.

За декрет проголосували 215 депутатів, проти виступили 46 парламентаріїв. Серед них переважно були представники проросійської партії "Рух 5 зірок", яка зараз перебуває в опозиції.

Раніше стало відомо, що уряд Італії ухвалить шостий пакет військової допомоги Україні.

В новий пакет увійдуть керовані ракети Aspide. Імовірно, йдеться про постачання чотирьох повних комплексів, кожен із яких буде оснащений 18 ракетами радіусом дії 20 км.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Італії Антоніо Таяні запевнив у продовженні підтримки України. Рим готовий поставити ще більше зброї для ЗСУ.

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Італія