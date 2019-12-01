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Парламент Ирака поддержал отставку главы правительства

Новости » Политика     01.12.2019 - 14:33
Парламент Ирака поддержал отставку главы правительства
Фото: Адель Абдула Махди (ACMCU/Twitter)

Отставку премьер-министра Ирака поддержал 241 депутат

Совет представителей Ирака в воскресенье, 1 декабря, поддержала отставку премьер-министра страны Аделя Абдул Махди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

Как сообщается, отставку главы иракского правительства поддержал 241 народный избранник из 329 депутатов, которые присутствовали в зале парламента. Однако, когда спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси зачитал письменное заявление Махди об отставке, ни один из депутатов не выступил против.

Отмечается, что парламент обратился к президенту Ирака Бархама Салиха, чтобы он выдвинул кандидатуру нового премьер-министра республики в соответствии с 76-й статьей конституции Ирака. На формирование нового правительства у иракских властей есть 15 дней. Махди будет исполнять обязаности премьера, пока не будет избран новый глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 ноября премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди официально подал заявление об отставке в парламент страны. Парламент должен был собраться на заседание и рассмотреть отставку главы правительства. Махди подал в отставку после того, как более 40 человек погибли в ходе столкновений с силовиками в ночь на пятницу, 29 ноября.

Также РБК-Украина писало, что начиная с 1 октября на акциях протеста в Ираке погибли более 350 демонстрантов. При этом, по данным комитета по правам человека при иракском парламенте, еще 15 тысяч человек получили ранения.

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