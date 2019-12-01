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Парламент Іраку підтримав відставку глави уряду

Новини » Політика     01.12.2019 - 14:33
Парламент Іраку підтримав відставку глави уряду
Фото: Адель Абдула Махді (ACMCU/Twitter)

Відставку прем'єр-міністра Іраку підтримав 241 депутат

Рада представників Іраку у неділю, 1 грудня, підтримала відставку прем'єр-міністра країни Аделя Абдула Махді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

Як повідомляється, відставку глави іракського уряду підтримав 241 народний обранець з 329 депутатів, які були присутніми в залі парламенту. Однак, коли спікер парламенту Мухаммед аль-Халбусі зачитав письмову заяву Махді про відставку, жоден з депутатів не виступив проти.

Зазначається, що парламент звернувся до президента Іраку Бархама Саліха, щоб він висунув кандидатуру нового прем'єр-міністра республіки відповідно до 76-ї статті конституції Іраку. На формування нового уряду у іракської влади є 15 днів. Махді виконуватиме обов'язки прем'єра, поки не буде обрано нового очільника уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 листопада прем'єр-міністр Іраку Адель Абдула Махді офіційно подав заяву про відставку до парламенту країни. Парламент повинен був сьогодні зібратися на засідання та розглянути відставку глави уряду. Махді подав у відставку після того, як понад 40 людей загинули в ході сутичок з силовиками в ніч на п'ятницю, 29 листопада.

Також РБК-Україна писало, що починаючи з 1 жовтня на акціях протесту в Іраку загинули понад 350 демонстрантів. При цьому, за даними комітету з прав людини при іракському парламенті, ще 15 тисяч людей отримали поранення.

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