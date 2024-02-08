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Парламент Грузії затвердив новий уряд

Фото: Іраклій Кобахідзе (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Грузії затвердив новий уряд на чолі з головою правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклієм Кобахідзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Як повідомляється, новий уряд підтримали 84 депутати, 10 проголосували проти. 

Згідно з конституцією Грузії, тепер президент Саломі Зурабішвілі має два дні, щоб призначити Кобахідзе главою уряду. Якщо цього не станеться, то прем'єр-міністр вважатиметься призначеним автоматично.

Виступаючи в парламенті, Кобахідзе заявив, що першим віцепрем'єр-міністр буде призначено голову Мінекономіки Левана Давіташвілі.

У склад уряду також увійшов новий міністр оборони Грузії Іраклій Чіковані.

Зміни в уряді Грузії

45-річний Кобахідзе став сьомим прем'єром "Грузинської мрії", яка перебуває при владі в Грузії з осені 2012 року.

Його попередник Іраклій Гарібашвілі пішов у відставку 29 січня.

Нагадаємо, що Гарібашвілі вперше обійняв посаду прем'єр-міністра Грузії ще у 2013 році, однак 30 грудня 2015 року подав у відставку. Тоді його замінив Георгій Квірікашвілі.

Вдруге Гарібашвілі обійняв посаду прем'єр-міністра 22 лютого 2021 року, а до того він очолював оборонне відомство країни. Відставка Гарібашвілі означає, що парламент знову повинен буде затверджувати уряд.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що йому запропонували обійняти посаду голови партії "Грузинська мрія".

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Грузія