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Парламент Грузии утвердил новое правительство

Фото: Ираклий Кобахидзе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с главой правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщается, новое правительство поддержали 84 депутата, 10 проголосовали против.

Согласно конституции Грузии, теперь у президента Саломи Зурабишвили есть два дня, чтобы назначить Кобахидзе главой правительства. Если этого не произойдет, то премьер-министр будет считаться назначенным автоматически.

Выступая в парламенте, Кобахидзе заявил, что первым вице-премьер-министр будет назначен глава Минэкономики Леван Давиташвили.

В состав правительства также вошел новый министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.

Изменения в правительстве Грузии

45-летний Кобахидзе стал седьмым премьером "Грузинской мечты", которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года.

Его предшественник Ираклий Гарибашвили ушел в отставку 29 января.

Напомним, что Гарибашвили впервые вступил в должность премьер-министра Грузии еще в 2013 году, однако 30 декабря 2015 года подал в отставку. Тогда его заменил Георгий Квирикашвили.

Второй раз Гарибашвили вступил в должность премьер-министра 22 февраля 2021 года, а до этого он возглавлял оборонное ведомство страны. Отставка Гарибашвили означает, что парламент снова должен будет утверждать правительство.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ему предложили занять должность главы партии "Грузинская мечта".

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Грузия