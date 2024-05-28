Парламент Грузії подолав вето президента на скандальний закон про іноагентів

Закон про іноагентів у Грузії

Нагадаємо, у травні парламент Грузії, правлячою партією в якому є проросійська "Грузинська мрія", затвердив у цілому скандальний законопроект про іноагентів.

Процес ухвалення законопроекту супроводжувався масштабними акціями протесту біля парламенту в центрі Тбілісі, а також критикою західних країн.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала на законопроект вето. Як повідомлялося раніше, документ повернувся до парламенту і якщо депутати ухвалять його повторно, він автоматично набуде чинності.

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