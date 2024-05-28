Парламент Грузии преодолел вето президента на скандальный закон об иноагентах

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, в мае парламент Грузии, правящей партией в котором является пророссийская "Грузинская мечта", утвердил в целом скандальный законопроект об иноагентах.

Процесс принятия законопроекта сопровождался масштабными акциями протеста возле парламента в центре Тбилиси, а также критикой западных стран.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на законопроект вето. Как сообщалось ранее, документ вернулся в парламент и если депутаты примут его повторно, он автоматически вступит в силу.

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