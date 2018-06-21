Парламент Грузії висловив довіру уряду Бахтадзе

Прем'єр Грузії скоротить кількість міністерств з 14 до 11

Парламент Грузії на позачерговому пленарному засіданні 20 червня висловив довіру уряду прем'єр-міністра Мамуки Бахтадзе. Про це повідомляє місцеве видання "Новини Грузія".

Повідомляється, що парламент висловив довіру уряду, який представлено правлячою партією "Грузинська мрія". Крім того, депутати підтримали урядову програму "Свобода, швидкий розвиток, добробут".

Також повідомляється, що через три тижні парламенту ще раз проведе таку ж процедуру, так як прем'єр має намір скоротити кількість міністерств з 14 до 11.

Нагадаємо, 14 червня правляча партія Грузії погодила кандидатуру на пост прем'єра країни. Зазначимо, президент Грузії Георгій Маргвелашвілі назвав маскарадом процес призначення і відставки прем'єр-міністра країни у відставку і заявляв, що уряд мав очолити мільярдер Бідзіна Іванішвілі.