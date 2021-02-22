Парламент Грузии утвердил новое правительство

Парламент Грузии утвердил состав нового правительства. Его возглавит Ираклий Гарибашвили.
Об этом сообщают "Новости Грузии".
"За" кандидатуру Гарибашвили проголосовали 89 депутатов, двое парламентариев голосовали "против". Для выражения доверия необходимо 75 голосов.
Состав грузинского правительства обновлен двумя министрами - министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавних пор возглавлял Гарибашвили, возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.
Ранее сообщалось, что правящая партия "Грузинская мечта" представила кандидата на пост премьера. Им стал Ираклий Гарибашвили.
Напомним, 18 февраля Георгий Гахария заявил об отставке с поста премьер-министра Грузии. По его словам, причиной такого решения являются разногласия в команде.
Отметим, что в декабре прошлого года парламент Грузии утвердил состав нового правительства страны. Его возглавил Георгий Гахария. Почти все министры предыдущего Кабинета министров вернулись на свои должности.