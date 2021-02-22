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Парламент Грузії затвердив новий уряд

Автор: РБК-Україна

Парламент Грузії затвердив склад нового уряду. Його очолить Іраклій Гарібашвілі.

Про це повідомляють "Новини Грузії".

"За" кандидатуру Гарібашвілі проголосували 89 депутатів, двоє парламентаріїв голосували "проти". Для вираження довіри необхідно 75 голосів.

Склад грузинського уряду оновлено двома міністрами - міністром інфраструктури замість Майї Цкітішвілі став Іраклій Карселадзе, а Міністерство оборони, яке донедавна очолював Гарібашвілі, очолить його заступник Джуаншер Бурчуладзе.

Раніше повідомлялося, що правляча партія "Грузинська мрія" представила кандидата на пост прем'єра. Ним став Іраклій Гарібашвілі.

Нагадаємо, 18 лютого Георгій Гахарія заявив про відставку з поста прем'єр-міністра Грузії. За його словами, причиною такого рішення є розбіжності в команді.

Відзначимо, що в грудні минулого року парламент Грузії затвердив склад нового уряду країни. Його очолив Георгій Гахарія. Майже всі міністри попереднього Кабінету міністрів повернулися на свої посади.

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