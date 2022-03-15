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Парламент гарантировал зарплаты педагогам и стипендии студентам

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Вторник 15 марта 2022 17:43
Парламент гарантировал зарплаты педагогам и стипендии студентам Фото: парламент гарантировал зарплаты педагогам и стипендии студентам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Народные депутаты проголосовали за законопроект № 7133, который предусматривает государственные гарантии на работу и зарплату педагогам и выплату стипендий и предоставление общежитий студентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа",

"Мы понимаем, что многие преподаватели, студенты, школьники из-за войны вынуждены были искать убежища в более безопасных областях Украины, оставлять работу и учебу. Поэтому мы проголосовали за предоставление государственных гарантий на организацию процесса обучения, сохранение работы для педагогов и бесперебойных выплат зарплат и стипендий", - пояснила глава партии СН Елена Шуляк.

По ее словам, государство также гарантирует места в общежитии и в случае необходимости обеспечения питанием. Этим будут заниматься Военно-гражданские администрации, органы местного самоуправления, а также общественные объединения и волонтерские организации.

"Мы наладим безопасный образовательный процесс для всех. В нем задействованы тысячи украинцев и сейчас очень важно их поддержать", - сказала Шуляк.

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