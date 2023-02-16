Парламент Естонії дозволив демонтаж російських пам’ятників

Рийгикогу (парламент Естонії) вніс поправки до Будівельного кодексу і Закону про державне майно, якими дозволяється демонтаж радянських пам'ятників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу законодавчого органа.
Раніше при зносі і перенесенні пам'ятників необхідно було діяти на підставі загальноправових і кримінальних норм. Тепер відповідні норми закріплені в правилах будівельної галузі.
"Загальнодоступна частина будівлі, а також публічно виставлений пам'ятник, скульптура, меморіал і інший об'єкт не повинні збуджувати ненависть, підтримувати або виправдовувати окупаційний режим, акт агресії, геноцид, злочин проти людяності або військовий злочин", - говориться в поправках.
Усі об'єкти мають бути приведені у відповідність до нових вимог протягом шести місяців з моменту набрання чинності законом. Для вирішення спорів щодо знесення об'єктів радянської доби буде створено урядову комісію, яка зможе дати оцінку відповідності об'єкта вимогам нових поправок.
У листопаді минулого року робоча група за радянськими пам'ятками при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 з 322 радянських пам'яток на території країни. З рекомендованих під знесення 56 монументів демонтовано. Ще 74 радянські пам'ятки визнали нейтральними. Доля ще чотирьох меморіалів вирішуватиметься під час громадської дискусії.
Нагадаємо, уряд Естонії вирішив виділити на демонтаж радянських військових пам'яток у країні понад 916 тисяч євро. До переліку об'єктів, що підлягають знесенню, підпадає 322 монументи із символікою СРСР.
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