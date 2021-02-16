Парламент Эстонии призвал ЕС разработать политику санкций против России

Парламент Эстонии призвал Европейский союз разработать эффективную политику санкций. Они должны вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики.
Парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций. За него проголосовали 62 парламентария, против выступили три человека, не голосовали - 28, воздержался один человек.
По данным парламента, Россия якобы агрессивную политику по отношению к соседним странам.
"Разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан", - говорится в документе.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что ЕС начал разработку санкций против России за нарушение прав человека и ситуацию с Навальным. Ни одна из стран-участниц ЕС не выступает против введения новых санкций.
Добавим, недавно в России заявили, что готовы к разрыву отношений с Евросоюзом. В то же время Москва не хочет быть изолированной от мирового жизни.