RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Парламент Естонії закликав ЄС розробити політику санкцій проти Росії

Автор: Артур Родивилов

Парламент Естонії закликав Європейський союз розробити ефективну політику санкцій. Вони мають змусить Росію відмовитися від агресивної зовнішньої політики.

Про це повідомляє прес-служба вищого законодавчого органу республіки.

Популярні новини
Сенат дозволив допитати свідків в рамках імпічменту Трампа. Процес затягнеться 13 лютого 2021
В Ізраїлі з 23 лютого відкриють бібліотеки і музеї, відновлять заходи 14 лютого 2021
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021
Білий дім "глибоко стурбований" доповіддю ВООЗ про виникнення COVID-19 з Китаю 13 лютого 2021
Землетрус в Японії: кількість постраждалих перевищила 120 чоловік 14 лютого 2021
У Греції розширили локдаун черерз спалах коронавірусу 12 лютого 2021
Про що говоритимуть Путін і Лукашенко: названі можливі теми переговорів 15 лютого 2021
У Лівані почалася вакцинація від COVID-19 14 лютого 2021
Італія продовжила заборону на відкриття гірськолижних курортів 15 лютого 2021
Число постраждалих в результаті землетрусу в Японії зросло до 150 14 лютого 2021

Парламент Естонії ухвалив заяву на захист громадянських свобод у Росії, закликавши розробити політику антиросійських санкцій. За неї проголосували 62 парламентарії, проти виступили три людини, не голосували - 28, утрималась одна людина.

За даними парламенту, Росія проводить агресивну політику стосовно сусідніх країн.

"Розробити ефективну політику санкцій, яка змусить Росію відмовитися від агресивної зовнішньої політики стосовно своїх сусідів і змусить її виконувати міжнародним зобов'язання щодо інших держав, так і своїх громадян", - йдеться в документі.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що ЄС почав розробку санкцій проти Росії за порушення прав людини і ситуацію з Навальним. Жодна з країн-учасниць ЄС не виступає проти введення нових санкцій.

Додамо, нещодавно у Росії заявили, що готові до розриву відносин з Євросоюзом. Водночас Москва не хоче бути ізольованою від світового життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЭстонияСанкції
Читайте також
ЄС може схвалити санкції проти Росії через Навального у березні, - журналіст
У РНБО розповіли, чи вводитиме Україна ще санкції за фінансування тероризму
Прогноз погоди