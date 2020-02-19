Парламент Эстонии осудил Россию за искажение истории Второй мировой

Парламент Эстонии одобрил резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", которая осуждает российскую интерпретацию исторических событий Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Соответствующее решение в среду, 19 февраля, поддержали 72 депутата. Против проголосовали лишь 7 депутатов парламента.

Резолюция осуждает пакт Молотова-Риббентропа, подписание которого стало поводом для "оккупации стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала Второй мировой войны", а также "попытки российских властей переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии".

Как отмечается в пояснительной записке к резолюции, поводом для принятия документа стали провокационные заявления властей РФ по поводу начала Второй мировой войны, искажение исторических фактов и организованную для этих целей агрессивную кампанию в средствах массовой информации.

Ранее РБК-Украина писало, что Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в искажении исторической правды. В частности, она назвала присоединение к СССР оккупацией.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия пытается интерпретировать события Второй мировой войны и сделать виноватым польский народ.