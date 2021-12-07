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Парламент Чехии требует от правительства подготовить дальнейшие санкции против РФ

Автор: Ольга Белей

Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии на своем срочном заседании во вторник, 7 декабря, принял постановление в поддержку Украины. Депутаты также попросили правительство подготовить новые санкции для РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.

Посол уточнил, что депутаты осудили систематические попытки России в нарушение норм международного права, распространить сферы своего влияния на соседние страны. Парламентарии поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Кроме того, комитет предложил правительству Чехии подготовить дальнейшие санкции и шаги, которые оказали бы ощутимое влияние на Россию и были бы применены в случае, если бы Россия прибегла к дальнейшей агрессии", - написал он.

Перебийнис заявил, что комитет предложил правительству Чехии наладить максимально тесное сотрудничество в рамках НАТО с целью предотвращения конфликта и оказать максимальную поддержку совместным действиям в рамках обсуждения вопроса на следующем заседании Совета ЕС для обеспечения защиты от дестабилизирующих действий России.

Напомним, во вторник, 7 декабря, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, Россию ждут ужесточенные санкции в случае вторжения российских войск в Украину. А также в случае нарушения международных прав.

Ранее президент США Джо Байден объявил о подготовке комплекса мер против России в случае ее вторжения в Украину.

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