Парламент Чехии требует от правительства подготовить дальнейшие санкции против РФ

Посол уточнил, что депутаты осудили систематические попытки России в нарушение норм международного права, распространить сферы своего влияния на соседние страны. Парламентарии поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Кроме того, комитет предложил правительству Чехии подготовить дальнейшие санкции и шаги, которые оказали бы ощутимое влияние на Россию и были бы применены в случае, если бы Россия прибегла к дальнейшей агрессии", - написал он.

Перебийнис заявил, что комитет предложил правительству Чехии наладить максимально тесное сотрудничество в рамках НАТО с целью предотвращения конфликта и оказать максимальную поддержку совместным действиям в рамках обсуждения вопроса на следующем заседании Совета ЕС для обеспечения защиты от дестабилизирующих действий России.