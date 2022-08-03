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Парламент Британии удалил свой аккаунт в TikTok

Фото: парламент Британии удалил свой аккаунт в TikTok (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Британский парламент закрыл свою учетную запись TikTok после того, как депутаты, находящиеся под санкциями Китая, выразили обеспокоенность по поводу безопасности данных, размещенных в нем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рolitico.

Парламентские власти подтвердили, что они деактивировали профиль в социальной сети всего через шесть дней после его открытия после возмущения депутатов, обеспокоенных отношениями между TikTok и его китайским владельцем ByteDance.

Высокопоставленные политики, находящиеся под санкциями Пекина, призвали закрыть аккаунт в письме к спикерам палаты общин и лордам.

Представитель парламента Великобритании сказал: "Основываясь на отзывах членов, мы закрываем пилотный аккаунт парламента Великобритании в TikTok раньше, чем планировали. Аккаунт был пилотной инициативой, в то время как мы тестировали платформу как способ охвата более молодой аудитории актуальным контентом о парламенте".

Представитель TikTok на это ответил следующее: "Хотя разочаровывает то, что парламент больше не сможет общаться с миллионами людей, которые используют TikTok в Великобритании, мы повторяем предложение успокоить тех членов парламента, которые выразили обеспокоенность, и прояснить любые неточности в отношении наша платформа".

В своем письме, касающемся аккаунта, группа политиков заявила, что они "удивлены и разочарованы" решением создать его. Они указали, что закон Китая о национальной разведке требует, чтобы компании предоставляли данные государственным органам по запросу, и выразили сомнения по поводу заверений руководителя TikTok в парламенте в 2021 году о том, что его пользовательские данные не передаются ByteDance в Китае.

Отвечая на эти опасения, TikTok заявил, что "никогда" не предоставлял пользовательские данные китайскому правительству, и заявил, что письмо обоим спикерам содержало "фактические неточности" в отношении деятельности социальной сети.

Напомним, в США требовали от компаний Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов из-за якобы утечки личных данных пользователей.

Как сообщалось, платформы TikTok и YouTube собирают больше личных данных пользователей, нежели другие приложения. Тем временем китайский сервис позволяет пользоваться ими сторонним трекерам.

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