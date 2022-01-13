В парламент Британии проник китайский агент. Хотел повлиять на политику страны

Британского разведывательного агентства (MI5) заявило, что в парламент Соединенного Королевства проник тайный агент Китая. Он был намерен вмешаться в политику страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По данным ведомства, китайский агент Кристин Чинг Куи Ли установила связи с действующими и будущими членами парламента от Коммунистической партии Китая (КПК).

Затем агент делала пожертвования в фонд политиков. При этом все финансирование поступало от иностранных граждан в Китае и Гонконге.

В MI5 заявили, что все, с кем связывалась Ли, должны "помнить о ее принадлежности" и ее "задачах по продвижению повестки дня КПК".

Член парламента от консерваторов и бывший лидер партии сэр Иэн Дункан Смит заявил, что предупреждение об агенте спикер разослал всем членам парламента по электронной почте. Он сказал, что это "вопрос серьезной озабоченности", призвал депортировать Ли и потребовал, чтобы правительство сделало заявление в Палате представителей.