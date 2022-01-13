ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В парламент Британии проник китайский агент. Хотел повлиять на политику страны

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 16:39
В парламент Британии проник китайский агент. Хотел повлиять на политику страны Фото: В парламент Британии проник китайский агент (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Британского разведывательного агентства (MI5) заявило, что в парламент Соединенного Королевства проник тайный агент Китая. Он был намерен вмешаться в политику страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным ведомства, китайский агент Кристин Чинг Куи Ли установила связи с действующими и будущими членами парламента от Коммунистической партии Китая (КПК).

Затем агент делала пожертвования в фонд политиков. При этом все финансирование поступало от иностранных граждан в Китае и Гонконге.

В MI5 заявили, что все, с кем связывалась Ли, должны "помнить о ее принадлежности" и ее "задачах по продвижению повестки дня КПК".

Член парламента от консерваторов и бывший лидер партии сэр Иэн Дункан Смит заявил, что предупреждение об агенте спикер разослал всем членам парламента по электронной почте. Он сказал, что это "вопрос серьезной озабоченности", призвал депортировать Ли и потребовал, чтобы правительство сделало заявление в Палате представителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Китай
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине