Парламент Болгарії продовжив переговори щодо продажу ядерних реакторів Україні

Болгарська влада отримала ці реактори від російського "Атомстройекспорту" понад шість років тому, проте вони виявилися непридатними для використання після відмови країни від будівництва атомної електростанції "Белене".

Наразі реактори зберігаються поблизу Белене в очікуванні продажу. Переговори з Україною, які тривають уже майже два роки, завершаться тільки за умови, що уряд Болгарії досягне угоди про ціну щонайменше 600 млн євро, яка дорівнює сумі, що її Болгарська національна електроенергетична компанія заплатила російському "Атомстройекспорту".

Візит експертів української компанії-оператора АЕС "Енергоатом" до Болгарії було організовано для огляду обладнання АЕС "Белене". Однак воєнний стан в Україні вплинув на процес переговорів.

Єврокомісія раніше визнала, що потенційна угода з продажу реакторів може бути профінансована за рахунок коштів, виділених ЄС на допомогу Україні.

Болгаро-українська угода унікальна тим, що тільки Болгарія має в наявності два російські реактори, які їй не потрібні, тоді як Україна є єдиною країною, здатною отримати з них вигоду.

Цього року Україна планує почати будівництво чотирьох нових ядерних блоків на Хмельницькій АЕС. Два з них будуть побудовані з використанням російського обладнання, яке Україна планує імпортувати з Болгарії, а два інших використовуватимуть американську технологію компанії Westinghouse.

Своєю чергою, Болгарія торік вирішила продовжити розбудову наявної АЕС "Козлодуй" з використанням ядерних реакторів компанії Westinghouse.