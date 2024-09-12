Парламент Болгарии продлил переговоры о продаже ядерных реакторов Украине

Болгарские власти получили эти реакторы от российского "Атомстройэкспорта" более шести лет назад, однако они оказались непригодны для использования после отказа страны от строительства атомной электростанции "Белене".

На данный момент реакторы хранятся вблизи Белене в ожидании продажи. Переговоры с Украиной, которые идут уже почти два года, завершатся только при условии, что правительство Болгарии достигнет соглашения о цене не менее 600 млн евро, равной сумме, которую Болгарская национальная электроэнергетическая компания заплатила российскому "Атомстройэкспорту".

Визит экспертов украинской компании-оператора АЭС "Энергоатом" в Болгарию был организован для осмотра оборудования АЭС "Белене". Однако военное положение в Украине оказало влияние на процесс переговоров.

Еврокомиссия ранее признала, что потенциальная сделка по продаже реакторов может быть профинансирована за счет средств, выделенных ЕС на помощь Украине.

Болгаро-украинская сделка уникальна тем, что только Болгария имеет в наличии два российских реактора, которые ей не нужны, в то время как Украина является единственной страной, способной извлечь из них выгоду.

В этом году Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных блоков на Хмельницкой АЭС. Два из них будут построены с использованием российского оборудования, которое Украина планирует импортировать из Болгарии, а два других будут использовать американскую технологию компании Westinghouse.

В свою очередь, Болгария в прошлом году решила продолжить развитие существующей АЭС "Козлодуй" с использованием ядерных реакторов компании Westinghouse.