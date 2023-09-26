У Болгарії запропонували передати Україні ЗРК С-300, які вийшли з ладу

До парламенту Болгарії внесли проєкт рішення про передачу Україні зенітно-ракетних комплексів С-300, які вийшли з ладу, здебільшого для використання як запасних частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sofia Globe .

Проект рішення, внесений 26 вересня і підписаний Бойко Борисовим, Деляном Пеєвським, Христо Івановим і Кирилом Петковим, також передбачає, що Болгарія надасть Україні надлишки набоїв калібру 5,56 із запасів МВС.

Прихильники проєкту рішення заявили, що ракетні комплекси С-300 були визнані непридатними до експлуатації, і хоча відремонтувати їх у Болгарії неможливо, Україна має можливість їх використовувати.

"Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їх використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість прийняти на озброєння такі дефектні боєприпаси та поставити їх на службу в українську армію", - ідеться в пояснювальній записці, прикладеній до проєкту рішення.

З яких етапів складається процедура передання нової допомоги Україні

Проект рішення підлягає розгляду парламентським комітетом з оборони, перш ніж він буде проголосований усією Палатою представників. У разі схвалення Міноборони ухвалюватиме рішення про кількість ракетних систем і набоїв, які будуть передані Україні.

Постачання ракетних комплексів поліпшить захист українських міст від атак російської авіації, а набої зможуть використовуватися українськими солдатами, оснащеними стрілецькою зброєю НАТО.

За словами депутатів, ця допомога не зменшить обороноздатність болгарських збройних сил і не зменшить можливості болгарських С-300 щодо захисту болгарського неба.

Російська компанія не змогла відремонтувати ЗРК С-300

Міністерство оборони Болгарії з вересня 2020 року по липень 2022 року провело процедуру закупівлі компанії з ремонту та обслуговування систем С-300.

Було допущено тільки одного кандидата - концерн аерокосмічної оборони "Алмаз-Антей", що належить російській державі. Однак виявилося, що у нього немає можливості підтримувати ракетні комплекси в робочому стані.

Військова допомога від Болгарії

В червні цього року уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.

А нещодавно міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що їхня країна скоро може розпочати передачу Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянських зразків.