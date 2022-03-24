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Парламент Болгарии отменил выдачу "золотых паспортов"

Фото: Парламент Болгарии отменил выдачу "золотых паспортов" (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 24 марта, парламент Болгарии одобрил во втором и окончательном чтении поправки к закону о гражданстве, отменяющие "золотые паспорта". Документ давал гражданство ЕС в обмен на инвестиции в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofia Globe.

Болгария, Кипр и Мальта стали объектом обеспокоенности Европейской комиссии из-за схем "золотых паспортов", поскольку те, кто получает гражданство таким образом, приобретают все права - включая свободу передвижения - которые присущи гражданам стран ЕС.

Поправки закрывают все незавершенные разбирательства по данной схеме.

В течение шести месяцев после вступления поправок в силу Государственное агентство национальной безопасности должно проверить, есть ли основания для аннулирования гражданства, которое было предоставлено на основании этой схемы.

Предоставление вида на жительство на основании инвестиций остается в силе.

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Болгария