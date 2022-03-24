Парламент Болгарії скасував видачу "золотих паспортів"

Болгарія, Кіпр і Мальта стали об'єктом стурбованості Європейської комісії через схеми "золотих паспортів", оскільки ті, хто отримує громадянство таким чином, набувають Всі права-включаючи свободу пересування - які притаманні громадянам країн ЄС.

Поправки закривають всі незавершені розгляди за даною схемою.

Протягом шести місяців після вступу поправок в силу Державне агентство національної безпеки має перевірити, чи є підстави для анулювання громадянства, яке було надано на підставі цієї схеми.

Надання посвідки на проживання на підставі інвестицій залишається в силі.