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Парламент Болгарії скасував видачу "золотих паспортів"

Фото: Парламент Болгарії скасував видачу "золотих паспортів" (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 24 березня, парламент Болгарії схвалив у другому і остаточному читанні поправки до закону Про громадянство, що скасовують "золоті паспорти". Документ давав громадянство ЄС в обмін на інвестиції в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sofia Globe.

Болгарія, Кіпр і Мальта стали об'єктом стурбованості Європейської комісії через схеми "золотих паспортів", оскільки ті, хто отримує громадянство таким чином, набувають Всі права-включаючи свободу пересування - які притаманні громадянам країн ЄС.

Поправки закривають всі незавершені розгляди за даною схемою.

Протягом шести місяців після вступу поправок в силу Державне агентство національної безпеки має перевірити, чи є підстави для анулювання громадянства, яке було надано на підставі цієї схеми.

Надання посвідки на проживання на підставі інвестицій залишається в силі.

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Болгария