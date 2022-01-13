Парламент за 22 часа так и не выразил доверие новому правительству Чехии

Палата депутатов парламента Чехии сделала перерыв в заседании, на котором депутаты должны выразить доверие новому правительству во главе с Петром Фиалой. Народные избранники не покидали здание парламента в течение 22 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
"Заседание о вынесении вотума доверия новому коалиционному правительству премьера Петра Фиалы после продолжительных дебатов продолжится в 18:00 в четверг, 13 января. Утром о перерыве на основании согласия всех парламентских фракций и просьбы оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" - SPD о предоставлении перерыва для совещания данной фракции сообщила спикер палаты Маркета Пекарова-Адамова", - пишет СМИ.
Дебаты о вынесении вотума доверия кабинету министров длились 20,5 часов, с учетом перерыва на обед народные избранники не покидали здание парламента в течение 22 часов.
Перед голосованием о вотуме доверия правительству SPD потребует объяснений по поводу финансирования входящего в правящую коалицию движения STAN. Депутаты "Свободы и прямой демократии" при поддержке депутатов движения ANO инициировали созыв внеочередного заседания по этому вопросу на утро 13 января.
Напомним, в Чехии в пятницу, 17 декабря, приступило к работе новое правительство. Церемония присяги членов кабинета министров прошла в резиденции президента в замке Ланы.
Отметим, до этого президент Чехии Милош Земан блокировал назначение правительства тем, что отказывался согласовывать кандидатуру нового главы МИД.
По словам Земана, кандидат на должность министра иностранных дел Ян Липавский - якобы не имеет достаточных профессиональных квалификаций. В то же время президент отмечал, что, согласно Конституции, он не обязан согласовывать все предоставленные ему предложения от членов правительства.