Парламент за 22 часа так и не выразил доверие новому правительству Чехии

Палата депутатов парламента Чехии сделала перерыв в заседании, на котором депутаты должны выразить доверие новому правительству во главе с Петром Фиалой. Народные избранники не покидали здание парламента в течение 22 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

"Заседание о вынесении вотума доверия новому коалиционному правительству премьера Петра Фиалы после продолжительных дебатов продолжится в 18:00 в четверг, 13 января. Утром о перерыве на основании согласия всех парламентских фракций и просьбы оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" - SPD о предоставлении перерыва для совещания данной фракции сообщила спикер палаты Маркета Пекарова-Адамова", - пишет СМИ.

Дебаты о вынесении вотума доверия кабинету министров длились 20,5 часов, с учетом перерыва на обед народные избранники не покидали здание парламента в течение 22 часов.

Перед голосованием о вотуме доверия правительству SPD потребует объяснений по поводу финансирования входящего в правящую коалицию движения STAN. Депутаты "Свободы и прямой демократии" при поддержке депутатов движения ANO инициировали созыв внеочередного заседания по этому вопросу на утро 13 января.