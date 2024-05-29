Не паркуйся де попало: який розмір штрафів за порушення правил

Неправильне паркування - це поширене порушення, за яке водіїв часто штрафують.
В яких випадках водій може отримати штраф за паркування - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Для написання матеріалу використовувався Кодекс України про адміністративні правопорушення та правила дорожнього руху.
Щоб уникнути штрафів за порушення правил паркування, важливо знати, де категорично заборонено залишати свій транспортний засіб. Згідно з ПДР України, до таких місць належать:
1. Місця, де заборонена зупинка:
2. Місця, що створюють перешкоди:
3. Зони дії заборонних знаків:
4. Недотримання дистанції:
Сума штрафів за зупинку або парковку під автостоянкою в деяких випадках може досягати 680 гривень, а ось за знак "заборонено" - 340 гривень (якщо парковка заважає руху транспорту) і навіть до 1020-1700 (коли зупинка або стоянка здійснюється водіями, що не мають посвідчення інваліда, на місці призначеному для тих хто має посвідчення інваліда, або здійснює перевезення людей з інвалідністю).
Якщо водій, який порушив правила паркування, сплатив штраф за неправильне паркування протягом 10 днів, сума штрафу буде зменшена вдвічі.
Якщо штраф не сплачено протягом одного місяця, він примусово стягується державною виконавчою службою, і тільки оплата проводиться вже два рази.
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