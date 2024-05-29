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Не паркуйся де попало: який розмір штрафів за порушення правил

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Неправильне паркування - це поширене порушення, за яке водіїв часто штрафують.

В яких випадках водій може отримати штраф за паркування - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Для написання матеріалу використовувався Кодекс України про адміністративні правопорушення та правила дорожнього руху.

Зміст

1. Де не можна паркуватися 

2. Розмір штрафів

Де не можна паркуватися 

Щоб уникнути штрафів за порушення правил паркування, важливо знати, де категорично заборонено залишати свій транспортний засіб. Згідно з ПДР України, до таких місць належать:

1. Місця, де заборонена зупинка:

  • Естакади, мости, шляхопроводи та під ними;
  • Тунелі;
  • Трамвайні колії. 

2. Місця, що створюють перешкоди:

  • Вузькі ділянки дороги, де паркування ускладнить рух інших авто;
  • Тротуари, де прохід для пішоходів буде менше ніж 2 метрів (за винятком випадків, коли дозволяють знаки);
  • Газони. 

3. Зони дії заборонних знаків:

  • "Зупинка заборонена";
  • "Стоянка заборонена". 

4. Недотримання дистанції:

  • Ближче 5 метрів до контейнерів для сміття;
  • Ближче 10 метрів до виїзду з прилеглої території, перехрестя, пішохідного переходу, місця виконання дорожніх робіт;
  • Ближче 30 метрів до зупинки громадського транспорту;
  • Ближче 50 метрів до залізничного переїзду. 

Розмір штрафів

Сума штрафів за зупинку або парковку під автостоянкою в деяких випадках може досягати 680 гривень, а ось за знак "заборонено" - 340 гривень (якщо парковка заважає руху транспорту) і навіть до 1020-1700 (коли зупинка або стоянка здійснюється водіями, що не мають посвідчення інваліда, на місці призначеному для тих хто має посвідчення інваліда, або здійснює перевезення людей з інвалідністю).

Якщо водій, який порушив правила паркування, сплатив штраф за неправильне паркування протягом 10 днів, сума штрафу буде зменшена вдвічі.

Якщо штраф не сплачено протягом одного місяця, він примусово стягується державною виконавчою службою, і тільки оплата проводиться вже два рази.

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