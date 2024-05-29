Не паркуйся где попало: какой размер штрафов за нарушение правил

Неправильная парковка - это распространенное нарушение, за которое водителей часто штрафуют.
В каких случаях водитель может получить штраф за парковку – читайте в материале РБК-Украина.
Для написания материала использовался Кодекс Украины об административных правонарушениях и правилах дорожного движения.
Чтобы избежать штрафов за нарушение правил парковки, важно знать, где категорически запрещено оставлять свое транспортное средство. Согласно ПДД Украины, к таким местам относятся:
1. Места, где запрещена остановка:
2. Места, создающие препятствия:
3. Зоны действия запрещающих знаков:
4. Несоблюдение дистанции:
Сумма штрафов за остановку или парковку под автостоянкой в некоторых случаях может достигать 680 гривен, а вот за знак «запрещено» - 340 гривен (если парковка мешает движению транспорта) и даже до 1020-1700 (когда остановка или стоянка осуществляется водителями, не имеющими удостоверения инвалида, на месте предназначенном для тех кто имеет удостоверение инвалида, или осуществляет перевозку людей с инвалидностью).
Если водитель, нарушивший правила парковки, оплатил штраф за неправильную парковку в течение 10 дней, сумма штрафа будет уменьшена вдвое.
Если штраф не уплачен в течение одного месяца, он принудительно взыскивается государственной исполнительной службой, и только оплата производится уже два раза.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.