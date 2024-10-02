Паркування на смугах для громадського транспорту: який штраф може отримати водій

В Україні водіїв, які паркуються на смугах, призначених для руху громадського транспорту, штрафують. Це порушення створює небезпеку на дорогах та перешкоджає роботі громадського транспорту, що може призвести до аварійних ситуацій.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.
Смуга для громадського транспорту - це спеціально виділена частина проїжджої частини дороги, призначена виключно для руху автобусів, тролейбусів та трамваїв. Вона часто позначається відповідною дорожньою розміткою і знаками.
Смуги для громадського транспорту зазвичай позначаються суцільною лінією жовтого кольору. Над цією лінією може бути нанесена додаткова розмітка у вигляді стилізованого силуету автобуса. Також смуги можуть бути виділені фізичними бар'єрами (наприклад, стовпчиками).
На смугах для громадського транспорту категорично заборонено:
Смуги для громадського транспорту забезпечують безпечний та швидкий рух автобусів, тролейбусів та трамваїв. Їхнє блокування паркуванням автомобілів впливає на пунктуальність та ефективність транспортної системи, що важливо для мобільності населення.
Згідно з правилами дорожнього руху, автомобілям заборонено рухатися, зупинятися або паркуватися на смугах для громадського транспорту. За таке порушення водіям загрожує штраф у 680 гривень.
Щоб уникнути штрафу, водіям рекомендується паркуватися лише у дозволених місцях, користуватися альтернативними видами транспорту або заздалегідь планувати маршрут.
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