Паркування на смугах для громадського транспорту: який штраф може отримати водій

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Що таке смуга для громадського транспорту

Смуга для громадського транспорту - це спеціально виділена частина проїжджої частини дороги, призначена виключно для руху автобусів, тролейбусів та трамваїв. Вона часто позначається відповідною дорожньою розміткою і знаками.

Смуги для громадського транспорту зазвичай позначаються суцільною лінією жовтого кольору. Над цією лінією може бути нанесена додаткова розмітка у вигляді стилізованого силуету автобуса. Також смуги можуть бути виділені фізичними бар'єрами (наприклад, стовпчиками).

Чому виділяють смуги для громадського транспорту

Прискорення руху громадського транспорту: Завдяки смугам громадський транспорт може рухатися без перешкод, що дозволяє скоротити час у дорозі та підвищити його регулярність.

Зменшення заторів: Виділення окремих смуг сприяє зменшенню загальної кількості автомобілів на дорозі, що позитивно впливає на пропускну здатність доріг і знижує ризик утворення заторів.

Збільшення пропускної здатності доріг: Оскільки громадський транспорт перевозить більше пасажирів на одиницю площі, ніж приватний автомобіль, виділення смуг для нього дозволяє збільшити загальну пропускну здатність доріг.

Стимулювання використання громадського транспорту: Комфортні умови руху громадського транспорту сприяють тому, що люди віддають перевагу саме йому, а не приватному автомобілю. Це, в свою чергу, сприяє зменшенню забруднення довкілля та покращенню екологічної ситуації в містах.

Що заборонено на смугах для громадського транспорту

На смугах для громадського транспорту категорично заборонено:

Рух будь-яких інших транспортних засобів, крім громадського транспорту.

Зупинка і стоянка транспортних засобів.

Маненври (обгін, розворот тощо).

Смуги для громадського транспорту забезпечують безпечний та швидкий рух автобусів, тролейбусів та трамваїв. Їхнє блокування паркуванням автомобілів впливає на пунктуальність та ефективність транспортної системи, що важливо для мобільності населення.

Штраф за паркування на смузі для транспорту

Згідно з правилами дорожнього руху, автомобілям заборонено рухатися, зупинятися або паркуватися на смугах для громадського транспорту. За таке порушення водіям загрожує штраф у 680 гривень.

Щоб уникнути штрафу, водіям рекомендується паркуватися лише у дозволених місцях, користуватися альтернативними видами транспорту або заздалегідь планувати маршрут.