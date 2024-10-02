Парковка на полосах для общественного транспорта: какой штраф может получить водитель

В Украине водителей, которые паркуются на полосах, предназначенных для движения общественного транспорта, штрафуют. Это нарушение создает опасность на дорогах и препятствует работе общественного транспорта, что может привести к аварийным ситуациям.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Полоса для общественного транспорта - это специально выделенная часть проезжей части дороги, предназначенная исключительно для движения автобусов, троллейбусов и трамваев. Она часто обозначается соответствующей дорожной разметкой и знаками.
Полосы для общественного транспорта обычно обозначаются сплошной линией желтого цвета. Над этой линией может быть нанесена дополнительная разметка в виде стилизованного силуэта автобуса. Также полосы могут быть выделены физическими барьерами (например, столбиками).
На полосах для общественного транспорта категорически запрещено:
Полосы для общественного транспорта обеспечивают безопасное и быстрое движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Их блокирование парковкой автомобилей влияет на пунктуальность и эффективность транспортной системы, что важно для мобильности населения.
Согласно правилам дорожного движения, автомобилям запрещено двигаться, останавливаться или парковаться на полосах для общественного транспорта. За такое нарушение водителям грозит штраф в 680 гривен.
Чтобы избежать штрафа, водителям рекомендуется парковаться только в разрешенных местах, пользоваться альтернативными видами транспорта или заранее планировать маршрут.
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