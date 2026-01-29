Паркування по-новому та пільги: для окремої категорії водіїв готують зміни

Так, новим законопроектом пропонується дозволити водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, користуватись всіма перевагами, що надаються особам з інвалідністю.

Для цього необхідно, щоб на машині був встановлений знак "Особа з інвалідністю".

Цікаво, що це стосується не лише самих осіб з інвалідністю, а й авто, що належать підприємствам та організаціям, які здійснюють діяльність у сфері соціального захисту населення, та громадським обʼєднанням осіб з інвалідністю.

Форма та спосіб встановлення знака на транспортному засобі визначаються Кабміном.

Що повинні мати при собі водії

Також пропонується встановити, що водії, які керують авто з відповідними знаками, повинні мати при собі та на вимогу поліцейського пред'являти в паперовій або електронній формі документи, що підтверджують інвалідність водія або одного з пасажирів.

Безкоштовна парковка

Також закон регламентує, що кількість місць, призначених для безоплатного паркування авто осіб з інвалідністю, повинно становити не менше 10 відсотків загальної кількості місць, але не менше одного місця.