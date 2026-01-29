ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Паркування по-новому та пільги: для окремої категорії водіїв готують зміни

Четвер 29 січня 2026 13:20
UA EN RU
Паркування по-новому та пільги: для окремої категорії водіїв готують зміни Фото: Кабмін готує новий закон про паркування на місцях для осіб з інвалідністю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабмін схвалив проект закону, який визначає, хто з водіїв та яким чином може користуватись паркувальними місцями для осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Так, новим законопроектом пропонується дозволити водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, користуватись всіма перевагами, що надаються особам з інвалідністю.

Для цього необхідно, щоб на машині був встановлений знак "Особа з інвалідністю".

Цікаво, що це стосується не лише самих осіб з інвалідністю, а й авто, що належать підприємствам та організаціям, які здійснюють діяльність у сфері соціального захисту населення, та громадським обʼєднанням осіб з інвалідністю.

Форма та спосіб встановлення знака на транспортному засобі визначаються Кабміном.

Що повинні мати при собі водії

Також пропонується встановити, що водії, які керують авто з відповідними знаками, повинні мати при собі та на вимогу поліцейського пред'являти в паперовій або електронній формі документи, що підтверджують інвалідність водія або одного з пасажирів.

Безкоштовна парковка

Також закон регламентує, що кількість місць, призначених для безоплатного паркування авто осіб з інвалідністю, повинно становити не менше 10 відсотків загальної кількості місць, але не менше одного місця.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, кому можна користуватись паркомісцями для осіб з інвалідності, та який у протилежному випадку загрожує штраф.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ПДР Правила дорожнього руху
Новини
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві