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У парку Шевченко в Києві впало дерево: є загибла та постраждалі

Фото: ілюстративне зображення Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У Києві в парку імені Тараса Шевченка від поривів вітру впало дерево. Внаслідок падіння загинула одна людина, ще троє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Поліції Києва та канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомлення про подію надійшло поліції близько восьмої години вечора, 30 липня. Внаслідок падіння дерева в парку у центральній частині міста було травмовано чотирьох громадян - чоловіка та трьох жінок.

Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізували до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла. Ще одна жінка у важкому стані.

"За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

У КМДА зазначили, що дерево впало внаслідок поривів вітру.

"За прогнозами Укргідрометцентру пориви вітру у столиці 30 липня сягатимуть 15-20 м/с", - написали у відомстві.

 

Поради від КМДА

Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев. Крім того, не паркувати поруч із ними авто, щільно зачиняти вікна, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Бажано утриматися від прогулянок в зелених зонах.

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Київ