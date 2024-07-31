У парку Шевченко в Києві впало дерево: є загибла та постраждалі

Повідомлення про подію надійшло поліції близько восьмої години вечора, 30 липня. Внаслідок падіння дерева в парку у центральній частині міста було травмовано чотирьох громадян - чоловіка та трьох жінок.

Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізували до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла. Ще одна жінка у важкому стані.

"За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

У КМДА зазначили, що дерево впало внаслідок поривів вітру.

"За прогнозами Укргідрометцентру пориви вітру у столиці 30 липня сягатимуть 15-20 м/с", - написали у відомстві.

Поради від КМДА

Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев. Крім того, не паркувати поруч із ними авто, щільно зачиняти вікна, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Бажано утриматися від прогулянок в зелених зонах.