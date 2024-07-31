В парке Шевченко в Киеве упало дерево: есть погибшая и пострадавшие

Сообщение о происшествии поступило полиции около восьми часов вечера, 30 июля. В результате падения дерева в парке в центральной части города были травмированы четыре гражданина - мужчина и три женщины.

Пострадавших каретой скорой помощи госпитализировали в больницу, где одна из женщин в результате полученных травм скончалась. Еще одна женщина в тяжелом состоянии.

"По указанному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность", - говорится в сообщении полиции Киева.

В КГГА отметили, что дерево упало в результате порывов ветра.

"По прогнозам Укргидрометцентра, порывы ветра в столице 30 июля будут достигать 15-20 м/с", - написали в ведомстве.

Советы от КГГА

Специалисты призывают во время сильного ветра на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев. Кроме того, не парковать рядом с ними авто, плотно закрывать окна, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Желательно воздержаться от прогулок в зеленых зонах.