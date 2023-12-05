У парку "Межигір'я" організували масштабне виробництво фальсифікату (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Що саме виготовляли зловмисники

Для масового виробництва та фасування солодощів, кави, бакалійних товарів (спецій, кавових та какао виробів, вермішелі швидкого приготування), вафель, жувальної гумки та іншої фальсифікованої продукції використовували спеціальне обладнання.

Правоохоронці провели обшуки на складах у Києві та області, у приміщеннях на території "Межигір'я" та виявили лінії автоматичного фасування та маркування, фасувальні ємності з логотипами відомих торговельних марок, великі обсяги сировини, з якої виготовлялась контрафактна продукція, продукцію без документального підтвердження тощо.

Контрафактну продукцію вилучили

За результатами обшуків детективи вилучили 5 автоматичних ліній, 20 верстатів для пакування та нанесення логотипів, 6 ліній для пакування продукції.

Фото: Обшук (esbu.gov.ua)

Вага вилученої контрафактної продукції, сировини для її виготовлення та пакувальних засобів становить орієнтовно 200 тонн. Крім того, встановлено, що підпільне виробництво в "Межигір'ї" використовувало потужності, зокрема електроенергію Національного парку.

На поточний момент триває слідство за фактом "незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару".

Що таке "Межигір’я"

"Межигір’я" - це колишня державна резиденція в Україні, яка стала відомою після її використання Віктором Януковичем, колишнім президентом України, як його особиста резиденція. "Межигір’я" розташоване в селищі Нові Петрівці, Київської області, на березі річки Дніпро.

Цей комплекс має площу близько 140 гектарів і включає в себе ряд будинків. Також тут розташовані гольф-клуб, вертолітна площадка, гараж для автомобілів, зоопарк, теплиці, і декілька озер.

Янукович став президентом України в 2010 році та почав активно використовувати "Межигір’я" як свою особисту резиденцію. Офіційно він ніколи не володів "Межигір’ям", а використовував його через складну мережу компаній та фондів. Після того, як Янукович втік до Москви під час Революції Гідності у 2014 році, Межигір’я було відкрито для публіки і стало символом корупції і розкоші.

У 2022 році Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти Януковича, у тому числі і "Межигір’я".