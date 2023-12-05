В парке "Межигорье" организовали масштабное производство фальсификата (видео)
Правоохранители разоблачили масштабное производство фальсифицированной пищевой продукции в парке "Межигорье". Продолжается следствие.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.
Что именно изготовляли злоумышленники
Для массового производства и фасовки сладостей, кофе, бакалейных товаров (специй, кофейных и какао изделий, вермишели быстрого приготовления), вафель, жевательной резинки и другой фальсифицированной продукции использовали специальное оборудование.
Правоохранители провели обыски на складах в Киеве и области, в помещениях на территории "Межигорья" и обнаружили линии автоматической фасовки и маркировки, фасовочные емкости с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, из которого изготавливалась контрафактная продукция, продукцию без документального подтверждения и тому подобное.
Контрафактную продукцию изъяли
По результатам обысков детективы изъяли 5 автоматических линий, 20 станков для упаковки и нанесения логотипов, 6 линий для упаковки продукции.
Фото: Обыск (esbu.gov.ua)
Вес изъятой контрафактной продукции, сырья для ее изготовления и упаковочных средств составляет ориентировочно 200 тонн. Кроме того, установлено, что подпольное производство в "Межигорье" использовало мощности, в частности электроэнергию Национального парка.
На текущий момент продолжается следствие по факту "незаконного использования знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара".
Что такое "Межгорье"
"Межигорье" - это бывшая государственная резиденция в Украине, которая стала известной после ее использования Виктором Януковичем, бывшим президентом Украины, как его личная резиденция. "Межигорье" расположено в поселке Новые Петровцы, Киевской области, на берегу реки Днепр.
Этот комплекс имеет площадь около 140 гектаров и включает в себя ряд домов. Также здесь расположены гольф-клуб, вертолетная площадка, гараж для автомобилей, зоопарк, теплицы, и несколько озер.
Янукович стал президентом Украины в 2010 году и начал активно использовать "Межигорье" как свою личную резиденцию. Официально он никогда не владел "Межигорьем", а использовал его через сложную сеть компаний и фондов. После того, как Янукович сбежал в Москву во время Революции Достоинства в 2014 году, Межигорье было открыто для публики и стало символом коррупции и роскоши.
В 2022 году Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства Януковича, в том числе и "Межгорье".
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