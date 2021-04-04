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Парковки в Киеве на время локдауна будут бесплатными: что известно

Автор: Ирина Гамерская

На время локдауна в Киеве муниципальные парковки будут бесплатными. Это продлиться минимум до 16 апреля.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С 5 апреля до завершения действия строгих ограничений, владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис", - сообщил Кличко.

Как известно, локдаун в Киеве введен до 16 апреля. В частности, с 5 апреля в столице ограничивают работу общественного транспорта, как наземного, так и метро. Воспользоваться транспортом можно будет только по спецпропускам.

С полным списком парковок в Киеве можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, Киев с 20 марта ужесточил карантинные ограничения, столица уже вторую неделю находится в "красной зоне". На период локдауна в Киеве закрыты кафе, рестораны, ТРЦ, непродовольственные магазины. Также запрещены продуктовые ярмарки, закрыты садики и школы.

Вместе с тем продуктовые магазины, АЗС, почтовые отделения, аптеки, магазины с зоотоварами, банки продолжают работать. Обязательным является соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, ранее сообщалось, что локдаун в Киеве могут продлить и после 16 апреля.

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