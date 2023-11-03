У паризьких графіті із зіркою Давида знайшли російський слід

Інцидент стався минулої п'ятниці у 14-му окрузі французької столиці. Подружжя - 33-річного чоловіка та 28-річну жінку, уродженців Молдови - після затримання відправили під адміністративний арешт. Вони нанесли на фасади будівлі навчального закладу кілька шестибічних зірок, що позначені тегами.

Як уточнювали в паризькій прокуратурі, пара була заарештована за "приниження гідності, посилене тим, що це було скоєно з причин етнічного походження або віросповідання", а також за завдання шкоди.

Подружжя заявило правоохоронцям, що вчинило правопорушення "за наказом третьої сторони", за що їм було обіцяно грошову винагороду "від особи з Росії".

У прокуратурі розповіли, що молоді люди перебували у Франції нелегально.

Судове провадження було закрито через "санкцію іншого характеру", тобто "видворення з території", сказав прокурор.

Антиізраїльські акції у Франції

Зазначимо, що за словами міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена, у Франції з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС розпочали масоване вторгнення до Ізраїлю, і станом на кінець місяця було зафіксовано "857 антисемітських актів", було заарештовано 425 громадян, пов'язаних із подібними порушеннями.

Так, нагадаємо, що 12 жовтня у центрі Парижа поліція та жандармерія розігнали заборонені пропалестинські мітинги із застосуванням сльозогінного газу та водометів.

До слова, раніше того ж дня глава МВС Франції запровадив заборону на пропалестинські мітинги з метою недопущення масових заворушень у країні.