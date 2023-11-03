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В парижских граффити со звездой Давида нашли российский след

Фото: в Париже на фасадах школы наносили граффити со звездой Давида (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

Французские полицейские задержали супружескую пару из Молдовы за нанесение граффити в виде звезды Давида на здание школы в Париже. Арестованные признались, что делали это по заданию некоего гражданина из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europe 1.

Инцидент произошел в прошлую пятницу в 14-м округе французской столицы. Супругов - 33-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, уроженцев Молдовы - после задержания отправили под административный арест. Они нанесли на фасады здания учебного заведения несколько шестиконечных звезд, помеченных тегами.

Как уточняли в парижской прокуратуре, пара была арестована за "унижение достоинства, усиленное тем, что это было совершено по причинам этнического происхождения или вероисповедания", а также нанесения ущерба.

Супруги заявили правоохранителям, что совершили правонарушение "по приказу третьей стороны", за что им было обещано денежное вознаграждение "от некого лица из России". 

В прокуратуре рассказали, что молодые люди находились во Франции нелегально.

Судебное производство было закрыто из-за "санкции другого характера", то есть "выдворения с территории", сказал прокурор.

Антиизраильские акции во Франции

Отметим, что по словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, во Франции с 7 октября, когда боевики ХАМАС начали массированное вторжение в Израиль, и по состоянию на конец месяца было зафиксировано "857 антисемитских актов", были арестованы 425 граждан, связанных с подобными нарушениями.

Напомним, что 12 октября в центре Парижа полиция и жандармерия разогнали запрещенные пропалестинские митинги с применением слезоточивого газа и водометов.

К слову, ранее в тот же день глава МВД Франции ввел запрет на пропалестинские митинги в целях недопущения массовых беспорядков в стране.

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