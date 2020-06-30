Под Парижем проходит полицейская спецоперация, эвакуируют людей из ТРЦ

Правоохранительные органы в районе Дефанс в пригороде Парижа (Франция) начали разыскивать вооруженного мужчину. Полиция распорядилась эвакуировать торговый центр, в котором его заметили.

Об этом сообщает Le Figaro.

Так, в одном из торговых центров люди заметили мужчину вооруженного автоматом Калашникова, после чего об этом была проинформирована местная полиция. Правоохранители сразу начали спецоперацию по данной информации. Также они распорядились эвакуировать торговый центр, в котором расположены около 230 магазинов.

Фото: спецоперация в районе Дефанс (twitter com mouchonnicolas)

Кроме того, полицейские советуют жителям района избегать места проведения операции. Неподалеку от нее уже закрыли станцию метро и станцию пригородных поездов ради безопасности граждан.

Напомним, в результате стрельбы на вечеринке в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пострадали около 20 человек.

Кроме того, в США в штате Луизиана на поминальной службе устроили стрельбу.