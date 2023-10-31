У Парижі жінка погрожувала підірвати себе у потязі

За попередніми даними, жінка висловлювала погрози підірвати себе та нібито кричала Аллах Акбар. На місце події оперативно прибули правоохоронці, а через погрози невідомої близько 08:30 за місцевим часом довелось закрити декілька станцій метро.

Також відомом, що всі пасажири були евакуйовані.

Як розповіли у поліції, жінка, яка погрожувала себе підірвати, була одягнена в абаю (традиційна арабська жіноча сукня з рукавами), не реагувала на попередження та слова правоохоронців. У зв'язку з цим поліція відкрила вогонь. Невідома отримала поранення у живіт. За даними паризької прокуратури, її стан критичний.

Зазначається, що вибухівки у жінки не знайшли.

Теракт у Брюсселі

Ввечері 16 жовтня у центрі Брюсселю сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена, внаслідок чого загинули двоє громадян Швеції, а ще один отримав поранення.

При цьому нападник вигукував "Аллах акбар", а пізніше повідомив, що є членом ІДІЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.