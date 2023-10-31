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В Париже женщина угрожала взорвать себя в поезде

Фото: в Париже женщина угрожала взорвать себя в поезде (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Неизвестная женщина пригрозила взорвать себя в поезде на одной из станций метрополитена в Париже 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По предварительным данным, женщина выражала угрозы взорвать себя и якобы кричала Аллах Акбар. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, а из-за угроз неизвестной около 08:30 по местному времени пришлось закрыть несколько станций метро.

Также известно, что все пассажиры были эвакуированы.

Как рассказали в полиции, женщина, которая угрожала себя взорвать, была одета в абая (традиционное арабское женское платье с рукавами), не реагировала на предупреждения и слова правоохранителей. В этой связи полиция открыла огонь. Неизвестная получила ранения в живот. По данным парижской прокуратуры, ее состояние критическое.

Отмечается, что взрывчатки у женщины не обнаружили.

Теракт в Брюсселе

Вечером 16 октября в центре Брюсселя произошла стрельба. Мужчина открыл огонь по футбольным фанатам неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна, в результате чего погибли два гражданина Швеции, а еще один получил ранения.

При этом нападающий восклицал "Аллах акбар", а позже сообщил, что является членом ИГИЛ.

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